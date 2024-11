FIGC: MALAGÒ, SULLA RIFORMA DELLO STATUTO FATTI PASSI AVANTI

''Mi pare che ieri si siano fatti passi in avanti, forse non risolutivi al 100% ma qualcosa è stato fatto''. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò sull'approvazione delle modifiche dello statuto della Figc. ''La mia è una riflessione di buon senso - ha proseguito Malagò a Coverciano per la consegna della 'Stella d'Oro al Merito Sportivo' e di alcune onorificenze a atleti e dirigenti fiorentini - Tanti dissidi fanno parte da decenni del mondo del calcio, anche estero, non penso ci siano stati lunghi periodi senza che questi non siano stati all'ordine del giorno: tradizionalmente, storicamente, geneticamente è un mondo con forti personalità all'interno. C'è una minoranza, che va sempre ascoltata, che non ritiene completo questo percorso e ci sono le dichiarazioni dell'onorevole Mulè che mi paiono propositive''. Coverciano è la casa della Nazionale che ha appena iniziato un nuovo ciclo dopo il flop europeo, oltretutto l'Italia può contare su due attaccanti che stanno segnando con continuità come Retegui e Kean: ''Se questo aumenta il mio ottimismo per le sorti azzurre? Io sono sempre stato ottimista su Spalletti, mi sono anche esposto pubblicamente, figurarsi se non lo sono dopo le ultime buone prestazioni. Se poi la squadra trova anche qualche bel centravanti le cose si vedono con positività diversa. I due stanno facendo bene e spero che anche Scamacca torni presto dal suo infortunio''