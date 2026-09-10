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Figc, Malagò: "Caso tesseramento? C'è una affettuosa ossessione verso di me"

Il presidente Figc sul caso tesseramento: "Potevo aspettarmi due-tre vicende ma che poi a un certo punto ci si fermasse"

10 Set 2026 - 13:23
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"Caso tesseramento? Ha dell'incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine del suo intervento a 'Stati generali degli eventi'.

A chi gli chiede se si sarebbe aspettato tutto questo risponde: "Onestamente me ne potevo aspettare una, due o tre vicende ma che poi a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c'è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno". E poi ancora: "Siamo abituati alle difficoltà da sempre, ma ci sono state cose anche importanti e belle in questi due mesi. Nella squadra tecnica vedo entusiasmo e complicità, tante sinergie tra Ranieri, Zola e Mancini, poi vediamo in campo cosa succederà".

Infine conclude replicando a chi gli domanda se l'attuale vicenda nella quale è coinvolto possa impattare sul dossier di Euro 2032: "Se rispondessi no non sarei sincero, ma se rispondessi sì sbaglierei perché non devo dare preoccupazioni".

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