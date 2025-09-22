Logo SportMediaset
Calcio

Figc, Gravina: "Sarebbe un grave errore non disputare match con Israele"

22 Set 2025 - 22:25

"Sarebbe un errore madornale pensare di non disputare la partita con Israele, perdendo e non andando ai Mondiali, e favorendo addirittura Israele, che potrebbe teoricamente essere agevolata nel percorso di qualificazione". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la cerimonia del premio Prisco, assegnato oggi al teatro Marrucino di Chieti. "C'è una responsabilità politica che non spetta sicuramente al mondo dello sport al quale ciascuno di noi appartiene - ha detto rispondendo a una domanda su Gaza -: lo sport sta facendo qualcosa, il calcio sta facendo qualcosa, ci siamo adoperati, ci siamo mossi, abbiamo attivato un progetto all'interno della fondazione Uefa per i bambini. Da parte mia c'è grande denuncia di una situazione di grande sofferenza nel vedere i fotogrammi ai quali purtroppo siamo sottoposti quotidianamente, però la responsabilità non è in capo al presidente della Federazione o alla Federazione ma agli organismi che questa responsabilità devono a mio avviso assumersela o cominciare a porsi qualche domanda e credo che a breve qualche risposta dovrà arrivare". "La mia - ha concluso - è una indignazione assoluta come uomo rispetto a tutto quello che stiamo vedendo, credo che non ci può essere nessuno che possa esprimere un giudizio differente da questo tipo di sentimento, di amarezza, di grande sofferenza ma anche di grande dolore nel vedere quelle immagini". 

È la serata del Pallone d'Oro: Donnarumma, sfida impossibile a Dembélé e Yamal

