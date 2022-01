Figc, Gravina: "Avanti con Mancini anche senza Mondiali? Lo valuteremo insieme"

PARLA GRAVINA

Il presidente Figc al Corriere dello Sport: "Ma il suo percorso non è legato a un singolo risultato"

Primo appuntamento il 24 marzo con la sfida alla Macedonia del Nord poi, in caso di successo, la partita decisiva del 29 marzo contro la vincente tra Portogallo e Turchia. È da qui che passa la qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022. "C'è un po' di scetticismo. Io ci credo, ci vediamo a fine mese e facciamo gruppo, come sappiamo fare noi", ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina in un'intervista al Corriere dello Sport. Ma avanti con Mancini anche senza Mondiali? "Lo valuteremo insieme ma il suo percorso non è legato a un singolo risultato, ha rilanciato l'immagine della Nazionale. Ho fiducia delle scelte che farà".

Nel corso dell'intervista al 'Corriere dello Sport' Gravina ha affrontato tanti temi, tra cui la riforma che vorrebbe per la Serie A: "Nessuno negli anni '90 credeva alla bontà dei tre punti per la vittoria e invece ha funzionato. Ora è il momento di provare i playoff: in Serie B e Lega Pro sono garanzia di visibilità e successo, sarebbe un errore non testarli anche nel massimo campionato".