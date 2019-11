Il Consiglio della Figc ha stabilito che Mario Cicala sarà il commissario ad acta della Lega A a partire dal 3 dicembre. La carica sarà effettiva solo se nell'assemblea della Confindustria del pallone convocata per il 2 dicembre non si nominerà il presidente che dovrà succedere al dimissionario Gaetano Miccichè. Cicala, ex magistrato torinese classe 1941, dal primo ottobre è a capo dell'Organismo di Vigilanza della Figc.