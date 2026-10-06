Figc, Buonfiglio: "Prevalse regole e autonomia sport. Malagò vittima di un malfunzionamento"

06 Ott 2026 - 15:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

"Non mi faccio influenzare da nessuno, l'importante era far prevalere le regole e l'autonomia del mondo sportivo". Così il presidente Coni, Luciano Buonfiglio, ha spiegato la scelta di commissariare la Figc affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. "Con questa decisione - ha aggiunto - abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto per il quale le regole vanno rispettate, che l'assemblea è stata considerata espressione solida di voto e che il presidente del Coni si è preso la responsabilità di nominare un commissario, così che l'autonomia e la funzionalità dello sport italiano si sia ridotta all'interno dello stesso".

"Quando ero presidente della canoa - ha detto ancora Buonfiglio - vinsi le elezioni ma scoprirono che alcune schede non erano timbrate. Era la segreteria la responsabile ma ritirai la mia candidatura e andai alle elezioni. Anche Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario". Il presidente del Coni ha poi spiegato la scelta di nominare Malagò: "Perché lui? Perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni".

Leggi anche
Giovanni Malagò

Giovanni Malagò è commissario della Figc: il Coni lo vota all'unanimità

figc
commissariamento figc
luciano buonfiglio
coni
giovanni malago

Ultimi video

01:48
Koop, torna il sorriso

Koop, torna il sorriso

02:09
DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

00:59
DICH MALAGO SU SINNER 6/10 DICH

Malagò su Sinner: "Grandissimo dispiacere, gli siamo tutti vicini"

01:17
DICH MALAGO' SU NAZIONALE 6/10 DICH

Malagò sulla Nazionale: "Sono molto felice, il merito è di Mancini e dei ragazzi"

04:53

Malagò: "Vittoria del buonsenso, l'ho fatto per evitare spaccature e imbarazzi"

01:25
Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

00:59
Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

01:33
Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

02:10
Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

01:22
Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

01:11
Tutti pazzi per Messi

Tutti pazzi per Messi

02:35
Vinicius e il sosia

Vinicius e il sosia

01:14
L'Italia che sorride

L'Italia che sorride

01:29
Verso Como-Roma

Verso Como-Roma

01:27
Lautaro, voglia di record

Lautaro, voglia di record

01:48
Koop, torna il sorriso

Koop, torna il sorriso

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

DICH GILA MILAN PER SITO 3/10

Gila: "Andare al Milan è diverso che andare all'Inter…"

Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:06
Caso Figc, Buonfiglio: "Nessuno ha vinto o perso, ha vinto lo sport"
16:01
Caso Figc, Buonfiglio: "Mandati messaggi mafiosi, attacchi squallidi alla mia famiglia"
Yunus Musah al Milan 
15:51
Milan, Musah: "Ecco come Amorim mi ha convinto a restare"
15:27
Figc, Malagò: "Bianchedi? Da Buonfiglio volontà affinché torni capodelegazione"
15:23
Figc, Buonfiglio: "Prevalse regole e autonomia sport. Malagò vittima di un malfunzionamento"