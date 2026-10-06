Figc, Buonfiglio: "Prevalse regole e autonomia sport. Malagò vittima di un malfunzionamento"

"Quando ero presidente della canoa - ha detto ancora Buonfiglio - vinsi le elezioni ma scoprirono che alcune schede non erano timbrate. Era la segreteria la responsabile ma ritirai la mia candidatura e andai alle elezioni. Anche Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare. Per questo ho detto di commissariare la federazione facendolo commissario". Il presidente del Coni ha poi spiegato la scelta di nominare Malagò: "Perché lui? Perché ha un curriculum perfetto e in più stiamo riprendendo il cammino con la nazionale di calcio. Diamogli la possibilità di condurla fino alle elezioni".