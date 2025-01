FIGC, presentato il Bilancio Integrato 2023: "Siamo una delle più grandi imprese sociali del nostro Paese"

A confermare il peso del calcio in Italia basterebbe osservare i dati riguardanti la FIGC che incide da sola per circa il 30% dei tesserati attivi nelle 50 Federazioni Sportive Italiane, grazie soprattutto alla straordinaria crescita del movimento calcistico giovanile: più di un ragazzo italiano su 5 tra i 5 e i 16 anni è tesserato per la Federazione, con i giocatori impiegati nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico che in 15 anni sono aumentati di oltre 130.000. Ogni anno si disputano inoltre 550.000 partite ufficiali (una ogni 58 secondi) all’interno di 13.000 campi da gioco, e le sole competizioni giovanili hanno registrato un incremento di quasi il 20% delle gare disputate tra le ultime 2 stagioni sportive.



Il calcio continua a rappresentare anche una delle grandi passioni degli italiani, con 34 milioni di interessati, nonché un sempre più rilevante settore industriale del nostro Paese; i ricavi diretti totali ammontano ad oltre 6 miliardi di euro, e la contribuzione fiscale supera i 3,3 miliardi. Considerando anche l’impatto indiretto e indotto, l’incidenza sul PIL italiano è stimabile in 11,3 miliardi di euro, con quasi 130.000 posti di lavoro attivati e 12 settori produttivi coinvolti direttamente nella catena di attivazione del valore. Inoltre, il calcio rappresenta un significativo investimento per lo Stato, in quanto per ogni euro di contributo pubblico ricevuto ne restituisce al sistema nazionale ben 19,7, generando un’eccezionale impatto socio-economico.