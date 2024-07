Figc, Assemblea Federale Elettiva convocata per il 4 novembre

VERTICI DEL CALCIO

Il presidente Gravina dovrebbe ricandidarsi, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla questione

© Getty Images Dopo la figuraccia a Euro 2024, la Federcalcio italiana si prepara a scegliere in tempi brevi chi prenderà in mano le redini del calcio nostrano per i prossimi appuntamenti. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 4 novembre 2024 (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

All'ordine del giorno della riunione ci sono la verifica dei poteri, l'elezione del presidente dell’Assemblea, l'elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale, l'elezione del presidente federale, l'elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Secondo quanto si apprende, Gabriele Gravina dovrebbe ricandidarsi, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulla questione.

In attesa di certezze su chi si farà avanti per provare a dare una svolta al calcio italiano, dunque, è iniziato ufficialmente il countdown per le prossime elezioni federali. Un appuntamento molto atteso dopo la debacle azzurra in Germania per capire che direzione prenderà il calcio italiano per fronteggiare la pesante crisi di risultati e le problematiche strutturali legate alla Nazionale maggiore. Avanti con Gravina o cambio al vertice?