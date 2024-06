Italia, Gravina conferma Spalletti: "Non ha senso interrompere un progetto pluriennale dopo 8 mesi"

© Getty Images

"Ci saranno delle riflessioni profonde. Ieri sera abbiamo cominciato a confrontarci con Luciano Spalletti. Abbiamo solo un modo per poterlo fare e per capire che quando si cade, come è successo a noi, bisogna avere la capacità di rialzarsi con le idee e il lavoro. Io i problemi li affronto con il lavoro. Non ho la cultura dello scappare davanti alle difficoltà". Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel day-after dell'eliminazione dell'Italia agli Europei 2024. "Ho parlato con Spalletti, ieri sera: non ha senso interrompere un progetto che è pluriennale ed è cominciato solo da otto mesi - ha detto ancora - C'è la delusione nell'incapacità di reagire a limiti oggettivi con una reaziione diversa, delusione su cui dobbiamo riflettere. Ieri la riflessione l'abbiamo fatta tutti insieme dividendo le nostre responsabilità, siamo tutti responsabili".