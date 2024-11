FIGC-AIRC, ITALIA-FRANCIA CHIUDE CAMPAGNA "UN GOL PER LA RICERCA"

Prosegue la collaborazione tra la Federcalcio e l'Airc, domani il match di Nations League tra gli Azzurri e la Francia chiuderà la campagna 'Un gol per la Ricerca'. Ieri pomeriggio una delegazione della Figc composta dal presidente Gabriele Gravina, dal segretario generale Marco Brunelli e dal capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon ha visitato Ifom, l'Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC, aggiungendo un ulteriore tassello alla ventennale partnership tra le due organizzazioni. La delegazione, accolta e accompagnata dal presidente Airc Andrea Sironi, dal presidente IFOM Giovanni Azzone, dal consigliere delegato Airc Daniele Finocchiaro e dal ceo di Ifom Enrico De Santis, ha potuto toccare con mano la concretezza del sostegno alla ricerca sul cancro dialogando con il direttore scientifico di Ifom Alberto Bardelli e alcuni ricercatori durante la visita ai laboratori. "Questa visita nei nostri laboratori - ha dichiarato il presidente di Fondazione AIRC Andrea Sironi - e l'appuntamento di domenica con la Nazionale, rendono concreto il contributo di Figc e del mondo del calcio alla ricerca sul cancro, attuando il protocollo di intesa siglato per rafforzare la collaborazione continuativa tra Airc e Figc". "La Figc è orgogliosa di sostenere la ricerca oncologica grazie ad un partner di assoluto rilievo come Airc. Attraverso la facilità di comunicazione e di testimonianza del mondo del calcio, anche grazie al coinvolgimento delle Nazionali azzurre, vogliamo contribuire al percorso di valore e di eccellenza scientifica che incide direttamente sulla salute di tantissime persone", ha sottolineato il presidente federale Gabriele Gravina.