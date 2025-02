Figc, Abete: "La cultura della coesione è importante, LND a disposizione'

"E' importante la cultura della coesione, del rispetto e della capacità di dialogo, così tutti possiamo esprimere al meglio le potenzialità del mondo del calcio. Noi siamo a disposizione". Lo ha detto Giancarlo Abete, n.1 LND, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio. "Senza memoria non c'è futuro - ha aggiunto -. E come LND ci apprestiamo a questo nuovo percorso dei prossimi 4 anni consapevoli delle difficoltà di quelli appena trascorsi". Abete conclude: "Abbiamo ricordato a Gravina le nostre priorità tra cui il decreto 36 del primo luglio 2023 che con la riforma dell'ordinamento sportivo ha determinato un surplus di impegni per il mondo LND. I nostri sono contratti di lavoro autonomo, è vero, ma deve esserci il rispetto e la dignità di lavoro per tutti quanti. Auspichiamo poi la crescita del calcio femminile e nuove risorse per noi fondamentali perché operiamo dal basso".