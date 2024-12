Fifpro, i candidati per la top 11 2024: inossidabili Messi e Ronaldo, Serie A assente

Il sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro, ha reso noti i nomi dei 26 candidati per entrare a far parte della Fifpro World 11 2024, la formazione ideale scelta dagli stessi professionisti del mondo del calcio. A votare sono stati oltre 28.000 calciatori da 70 paesi diversi e i vincitori saranno resi noti il 9 dicembre, tramite i canali online del sindacato: a entrare a far parte dello schieramento saranno il portiere, i tre difensori, i tre centrocampisti e i tre attaccanti più votati. La top 11 sarà completata dal calciatore di movimento più votato tra quelli rimanenti, indipendentemente dal ruolo.