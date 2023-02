Fifa The Best, svelati tutti i finalisti: Messi sfida Mbappé e Benzema

The Best FIFA Football Awards premia annualmente i migliori protagonisti dello sport più amato al mondo. Non solo rappresentano la massima onorificenza nel calcio per allenatori e calciatori, ma sono una celebrazione in cui tifosi e appassionati svolgono un ruolo attivo e fondamentale. The Best FIFA Football Awards, iniziati nel 2016, hanno segnato una nuova era nell'incoronare le figure di spicco del calcio mondiale. Quest’anno i vincitori delle diverse categorie verranno svelati alla cerimonia di premiazione del prossimo 27 febbraio a Parigi.