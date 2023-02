Fifa The Best, svelati i finalisti per il miglior allenatore

FIFA THE BEST

Corsa a tre tra Guardiola, Scaloni e Ancelotti, nominati anche i tre migliori portieri: il 27 febbraio la cerimonia di premiazione

The Best FIFA Football Awards premia annualmente i migliori protagonisti dello sport più amato al mondo. Non solo rappresentano la massima onorificenza nel calcio per allenatori e calciatori, ma sono una celebrazione in cui tifosi e appassionati svolgono un ruolo attivo e fondamentale. The Best FIFA Football Awards, iniziati nel 2016, hanno segnato una nuova era nell'incoronare le figure di spicco del calcio mondiale. Quest’anno i vincitori delle diverse categorie verranno svelati alla cerimonia di premiazione del prossimo 27 febbraio a Parigi

Il sito ufficiale della FIFA svela i nomi dei finalisti:

Miglior allenatore - Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Lionel Scaloni sono i tre finalisti del premio The Best FIFA Men's Coach 2022, selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili, giornalisti e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA.

Miglior portiere - Yassine Bounou (portiere del Marocco), Thibaut Courtois (vincitore della Champions col Real) ed Emiliano Martinez (campione del mondo con l’Argentina) sono stati annunciati come i tre finalisti del The Best FIFA Men's Goalkeeper Award 2022.

Miglior giocatore – In attesa dei nomi dei tre finalisti, sono 14 i nominati per succedere a Robert Lewandowski, vincitore delle ultime due edizioni: Julian Alvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah.

Premio Puskás, i candidati - La shortlist di gol in lizza per l’edizione 2022 del Premio Puskás FIFA, dedicato al leggendario attaccante ungherese famoso per le sue reti spettacolari, contiene alcune perle di rara bellezza: Mario Balotelli (Adana Demirspor v Goztepe), Theo Hernandez (AC Milan v Atalanta), Kylian Mbappé (Argentina v France), Richarlison (Brasile v Serbia), Dimitri Payet (Olympique Marseille v PAOK), Alessia Russo (Inghilterra v Svezia), Salma Paralluelo (FC Barcelona v Villarreal), Amandine Henry (FC Barcelona v Olympique Lyonnais), Alou Kuol (Iraq U-23 v Australia U-23), Francisco Gonzalez Metilli (Rosario Central v Club Atletico Central Cordoba) e Marcin Oleksy (Warta Poznan v Stal Rzeszow).

