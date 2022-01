Fifa The Best, oggi la cerimonia in streaming su Sportmediaset.it

Oggi dalle 19, con diretta streaming su Sportmediaset.it, si assegnano i premi del prestigioso Fifa The Best 2022: grande attesa a Zurigo soprattutto per la nomina del miglior calciatore dello scorso anno, i finalisti sono Messi, Lewandowski e Salah. Anche due italiani in corsa: Gianluigi Donnarumma per il premio di miglior portiere e Roberto Mancini come miglior allenatore.

