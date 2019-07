Fifa The Best 2019, due juventini tra i nominati: Ronaldo e De Ligt

Dopo i tecnici (calcio maschile e calcio femminile) ecco dunque i giocatori che si contenderanno il Fifa The Best 2019: tra i nominati non c'è nessun calciatore italiano, la Serie A è però rappresentata da due giocatori della Juve, vale a dire Cristiano Ronaldo e il colpo del mercato estivo di Paratici, l'ex difensore dell'Ajax Matthijs De Ligt. Per il resto troviamo Messi e De Jong in quota Barcellona, Manè, Van Dijk e Salah per il Liverpool campione d'Europa, il neo-madridista Hazard, l'attaccante del Tottenham finalista di Champions Harry Kane e il gioiellino francese del Psg Mbappé.