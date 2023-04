Fifa, nuovo regolamento per gli agenti: albo e tetto a compensi e commissioni 

LA RIFORMA

Annunciata la riforma: entrerà in vigore il 9 gennaio, ma avrà un periodo di transizione fino al 1 ottobre. Figc pronta a recepire le novità

© Getty Images La Fifa ha varato il nuovo regolamento per gli agenti dei calciatori e spiegato online le nuove regole. Approvata lo scorso dicembre, al netto di possibili battaglie legali, la riforma entrerà in vigore il 9 gennaio, ma avrà un periodo di transizione fino al 1 ottobre. Le nuove norme regoleranno sia la modalità di accesso e di esercizio della professione, sia i limiti di stipendi e commissioni degli agenti. Rispetto al passato, le novità più importanti sono tre: l'introduzione di un albo professionale (a cui si accederà dopo un esame), il divieto di rappresentanza multipla in una trattativa a meno che il procuratore non lavori per il giocatore e per la squadra acquirente, il tetto a compensi e commissioni.



TETTO A COMPENSI E COMMISSIONI

Tre punti importanti, che da una parte cercheranno di mettere un po' di ordine all'interno della professione e dall'altra proveranno a limitare il potere degli agenti evitando conflitti di interesse e che i soldi escano dal mondo del calcio facendo lievitare solo i conti bancari degli intermediari. "Porterà benefici a tutti: procuratori, giocatori, club, allenatori, società e federazioni - ha spiegato Emilio Garcia Silvero, capo dell'ufficio legale della Fifa -. Ci sarà una camera di risoluzione per le dispute a livello internazionali e saranno evitati i conflitti d'interesse proibendo alla stessa persona di operare per tutte le parti in causa in una trattativa". "Ogni pagamento dovrà inoltre passare dalla Clearing House per garantire trasparenza finanziaria e per mettere un tetto alle commissioni", ha aggiunto. Ed è proprio su questo ultimo punto che si preannuncia una battaglia con l'associazione degli agenti. Nuovo regolamento alla mano, infatti, per loro cambierà molto a livello economico nelle trattative. Per gli intermediari verrà fissata una commissione massima non superiore al 5% dello stipendio dell'assistito se il suo ingaggio non supererà i 200mila dollari, e non superiore al 3% se invece andrà oltre questa cifra, nel caso in cui il procuratore rappresenti un calciatore o la squadra acquirente. Nel caso in cui l'agente rappresenti sia il giocatore, sia la squadra acquirente, il tetto alle commissioni sarà del 10% in caso di stipendio inferiore a 200mila dollari e del 6% se sarà superiore a tale soglia. Infine se il procuratore rappresenta solo il club venditore la commissione massima sarà pari al 10% del valore dell'operazione.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Con le nuove regole, chi parteciperà a un trasferimento internazionale dovrà essere necessariamente iscritto alla nuova piattaforma degli agenti creata dalla Fifa. Chi non avrà già i requisiti (agente Fifa prima del 2015 oppure iscritto al registro degli intermediari dall’aprile 2015 al dicembre 2022), dovrà affrontare un esame online (20 domande a risposta multipla in un'ora; tre lingue possibili: inglese, spagnolo e francese). La prima sessione è già stata fissata per il 19 aprile, la seconda per il 20 settembre. L'iscrizione annuale all'albo costerà 600 dollari, ma prima verrà effettuato un attento controllo sulla fedina penale degli aspiranti agenti. Oltre ai calciatori, la professione di agente sarà vietata anche e tecnici e dirigenti in attività e a coloro che sono stati condannati per i reati di riciclaggio di denaro o corruzione. Una volta ottenuta l'abilitazione, inoltre, ogni anno sarà necessario sostenere dei corsi di aggiornamento. Gli agenti potranno rappresentare i calciatori e gli allenatori o fare da intermediari per uno dei due club coinvolti in un affare, ma non potranno lavorare per tutte le parti coinvolte nella trattativa. Per quanto riguarda la procura dei minorenni, inoltre, dovranno essere seguite norme più severe: si potranno prendere in carico mandati solo 6 mesi prima di firmare il primo contratto (15 o 16 anni a seconda del Paese). Per chi infrangerà le regole sono previste sospensioni della licenza fino a 2 anni.

FIGC PRONTA A RECEPIRE LE NUOVE REGOLE

Con l'introduzione del nuovo regolamento Fifa per gli agenti, stando alla Gazzetta dello Sport, anche la Figc si prepara a recepire le direttive e a delineare un quadro normativo sul tetto alle commissioni nell'ambito di trasferimenti tra squadre italiane. Al momento, infatti, ad esempio non esistono massimali per i procuratori per il passaggio di un giocatore da una squadra all'altra di Serie A. Da Zurigo, del resto, è partita l'indicazione alle singole associazioni nazionali "di implementare e rinforzare il regolamento degli agenti a partire dal 30 settembre".