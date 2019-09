La task force del Milan e il messaggio congiunto con l'Inter prima del derby sono considerati dalla Fifa "spot eccezionali" contro le discriminazioni. Lo afferma, all'Ansa, Federico Addiechi. "Non sono atti dovuti - aggiunge il responsabile della sostenibilità Fifa, a margine del Fifa Diversity Award a Milano - ma benvenuti. Non possiamo lottare contro il razzismo in maniera isolata da Zurigo, serve aiuto da federazioni e club. I casi di razzismo in Italia? Situazioni inaccettabili, siamo per la tolleranza zero".