Fifa, Jill Ellis nominata Chief Football Officer

La Fifa è lieta di annunciare la nomina di Jill Ellis a Chief Football Officer. Entrando a far parte della Fifa, Jill Ellis farà parte del team di gestione esecutiva dell'organo di governo mondiale, guidando lo sviluppo e l'implementazione della strategia calcistica globale della Fifa. Ellis vanta un ricco pedigree di successi e una vasta esperienza nel calcio, sia dentro che fuori dal campo, in quanto è l'unica allenatrice capo della Coppa del Mondo femminile Fifa che ha vinto due volte, dopo aver guidato la Nazionale femminile degli Stati Uniti a vincere due volte il titolo nel 2015 e nel 2019. Più recentemente, è stata presidente del pionieristico San Diego Wave FC, guidando con successo il club alla conquista della NWSL Shield nel suo secondo anno di vita. Nel suo nuovo ruolo, Ellis lavorerà al fianco di Arsène Wenger, capo dello sviluppo calcistico globale della FIFA, e le sue responsabilità comprenderanno le principali aree tecniche legate allo sviluppo del gioco in tutto il mondo.