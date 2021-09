Fifa: i calendari maschili e femminili devono andare di pari passo

il progetto

Il progetto sarà guidato da Wenger ed Ellis: "È fondamentale assicurarci che le partite di uomini e donne coesistano"

Garantire la coesistenza tra calcio maschile e femminile. È l'obiettivo della Fifa, impegnata nello stilare il nuovo calendario internazionale. A guidare il processo di consultazione con tutte le parti interessate sono Arsene Wenger (capo dello sviluppo del calcio globale) e Jill Ellis (leader del gruppo consultivo per il calcio femminile). La Fifa sta ascoltando e continuerà ad ascoltare nei prossimi mesi i punti di vista e le opinioni, comprese quelle dei tifosi, su come migliorare il calendario, attualmente in scadenza 2023 per quanto riguarda il calcio femminile e 2024 per quello maschile. fifa.com

"È fondamentale assicurarci che le partite di uomini e donne coesistano. La Coppa del Mondo femminile 2019 è stata seguita da oltre un miliardo di telespettatori. Penso che sia importante per noi assicurarci di far crescere la nostra presenza, quindi convivere parallelamente al calcio maschile ha un senso totale", ha affermato Ellis. "È importante per noi assicurarci di far crescere la nostra impronta, di diventare sempre più grandi e avere un'organizzazione di qualità da entrambe le parti che soddisfi tutti", ha commentato Wenger.

Il calendario internazionale delle partite fissa le date dei match della nazionale e i giorni in cui i giocatori devono essere svincolati dai loro club per entrare nelle squadre internazionali. Ha quindi un ruolo centrale nella crescita sostenibile del calcio in tutte le regioni del mondo e a tutti i livelli, per questo saranno ascoltate tutte le parti interessate al processo.

La Fifa si è impegnata a rivedere la frequenza delle competizioni per squadre nazionali maschili, femminili e giovanili dopo il Congresso dello scorso maggio in cui è stato votato uno studio di fattibilità da svolgere per esplorare il possibile impatto dello svolgimento della Coppa del Mondo ogni due anni. L'obiettivo a lungo termine, come spesso dichiarato dal presidente Infantino, è quello di avere 50 squadre nazionali e 50 club che competono ai massimi livelli sia del calcio maschile che femminile, in linea con la sua Fifa Vision (2020-2023) .