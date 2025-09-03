Fiorentina, Nicolussi Caviglia. "Kean? Rapporto fantastico, spero ripeta la scorsa stagione"

Giornata di presentazione ufficiale per il nuovo innesto della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia. Queste le sue parole da giocatore viola: "Sono felice di essere qui. Posso giocare sia a due che a tre come vertice basso, ma questa settimana potrò conoscere ancora meglio le idee del mister. Kean? Ho un rapporto fantastico con lui, giocavamo insieme già nei Pulcini e siamo sempre rimasti in contatto. Sono contento che possa rigiocare con lui perché abbiamo un legame forte. È bello che si sia trovato così bene a Firenze e spero che quest'anno si ripeta".