Felipe Melo 'punge' la Juve: "Forza Gala, riscriviamo ancora una volta la storia"

Felipe Melo è da sempre legato al Galatasaray, club con cui ha giocato dal 2011 al 2015. I turchi affronteranno la Juventus, altra sua ex squadra, nei playoff di Champions League e sul proprio profilo Instagram il brasiliano ha postato alcune foto della sfida del 2013, quando i giallorossi eliminarono la squadra di Conte. Felipe Melo ha scritto: "Riscriviamo ancora una volta la storia. Con la forza che hai guadagnato dalla tua storia puoi farlo di nuovo, glorioso Galatasaray!". Felipe Melo ha più volte ribadito di non essere rimasto troppo legato alla Juventus...chissà come l'avranno presa i tifosi bianconeri.