Cagliari, Pisacane: "Con l'Hellas partita pesante, scontro diretto vero"

"Non voglio alimentare polemiche di alcun tipo su accuse o presunte tali in merito ad antisportività, perdite di tempo e gioco effettivo. Quando si parla di percorso è perché dietro c'è un concetto da portare avanti. Quando sono arrivato la squadra lavorava in modo diverso, oggi siamo a un punto della stagione in cui si vede la nostra metodologia e per lo staff è una grande soddisfazione - ha aggiunto - Le ultime vittorie? Sappiamo cosa abbiamo fatto per ottenerle, ma ora arriva una squadra ferita che vorrà dare segnali di vitalità. Sarà una partita fatta di seconde palle e duelli. Dobbiamo ragionare come se negli ultimi due match avessimo fatto un solo punto".