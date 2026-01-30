Cagliari, Pisacane: "Con l'Hellas partita pesante, scontro diretto vero"

30 Gen 2026 - 17:15
"In settimana ho visto attenzione, voglia di migliorare e consapevolezza. Arriva una partita pesante, la squadra è in campana: questo sarà uno scontro diretto vero. La squadra è convinta di ciò che deve fare. Sono concentrato su quello che facciamo e sul percorso". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane presentando in conferenza stampa la sfida salvezza contro l'Hellas Verona.

"Non voglio alimentare polemiche di alcun tipo su accuse o presunte tali in merito ad antisportività, perdite di tempo e gioco effettivo. Quando si parla di percorso è perché dietro c'è un concetto da portare avanti. Quando sono arrivato la squadra lavorava in modo diverso, oggi siamo a un punto della stagione in cui si vede la nostra metodologia e per lo staff è una grande soddisfazione - ha aggiunto - Le ultime vittorie? Sappiamo cosa abbiamo fatto per ottenerle, ma ora arriva una squadra ferita che vorrà dare segnali di vitalità. Sarà una partita fatta di seconde palle e duelli. Dobbiamo ragionare come se negli ultimi due match avessimo fatto un solo punto".

Parlando delle possibili scelte di formazione "chi ha giocato e fatto bene parte avvantaggiato, ci sono probabilità che domani si veda lo stesso undici visto contro Juventus e Fiorentina. Io parlo sempre di obiettivo, oggi si lavora per avere una classifica ancora migliore - ha aggiunto - La Serie A è difficile e sempre piena di sorprese da un giorno all'altro, dobbiamo continuare a martellare. Domani è veramente una finale: mi aspetto la spinta di tutta Cagliari. La loro spinta è fondamentale, dovremo essere un blocco unico". 

