Fase 3, nel nuovo Dpcm il via libera alle competizioni sportive dal 12 giugno

FASE 3

A poche ore da Juve-Milan di Coppa Italia è tutto pronto per la ripresa del calcio italiano dopo l'emergenza Coronavirus. A breve il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm che prevede alcune nuove riaperture su eventi e manifestazioni. "A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine a prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano", si legge nella bozza del testo.

"Anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera", prosegue il Dpcm. "Inoltre a decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida previste", si legge ancora nel testo del provvedimento che dà il via libera alla Fase 3.