Far west Lazio-Atromitos, l'amichevole finisce in rissa: Castellanos espulso

Attimi di tensione nell'amichevole tra Lazio e Atromitos giocata a Rieti. Durante l'ultimo test dei biancocelesti prima dell'esordio in campionato c'è stato spazio anche per parecchia tensione: tutto è iniziato alla mezz'ora del primo tempo, con un brutto fallo di Guendouzi che ha scaldato gli animi. Poi un fallo di un giocatore dei greci su Castellanos ha definitvamento aperto le contese con tanto di panchine in campo per trattenere i giocatori. Alla fine l’arbitro Fourneau ha espulso sia il centravanti della Lazio che il numero 70 del club greco che, mentre rientravano nello spogliatoio, sono venuti nuovamente alle mani.