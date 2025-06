Fallimento Lucchese, stop alla trattativa con l'acquirente

Si ferma l'operazione portata avanti dalla Asacert dell'imprenditore Fabrizio Capaccioli per acquisire il titolo sportivo della Lucchese 1905, dichiarata fallita il 22 maggio scorso dal tribunale di Lucca. "L'operazione si è arenata - spiega una nota di Asacert -, mancando le condizioni per la prosecuzione della trattativa con la società interessata, nonostante le garanzie fornite da Asacert e il ruolo attivo dell'Amministrazione Comunale di Lucca". Asacert "prende atto, con rammarico, dell'esito negativo della vicenda, dopo aver investito tempo, risorse ed energie nella convinzione di poter contribuire concretamente al rilancio del calcio nella città, come espressione autentica del territorio". L'obiettivo era l'acquisizione del titolo sportivo per favorire un percorso di rilancio che avrebbe permesso al calcio lucchese di ripartire dalla Serie D. "Abbiamo creduto sin dall'inizio nella possibilità di ridare forza a uno sport, ai suoi tifosi e a una città che ha tutto il diritto di tornare a vivere soddisfazioni sportive all'altezza della sua storia - afferma nella stessa nota Fabrizio Capaccioli, ad di Asacert - Purtroppo, le condizioni per procedere non si sono concretizzate. Rimane il rammarico, ma anche la consapevolezza di aver agito con serietà, trasparenza e passione", "ringraziamo l'Amministrazione comunale per aver favorito un dialogo nell'interesse di tutti coloro che hanno a cuore la possibilità di ridare una squadra all'altezza della città".