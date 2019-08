"Il rinnovo mi riempie di responsabilità. Lo scorso anno è stato memorabile, ma ora ci aspetta un compito ancora più difficile. Sono orgoglioso per l'accordo raggiunto. Qui mi sento in famiglia e soprattutto mi emoziona il numero 10 sulle mie spalle, che mi carica ancora di più di attenzioni ed emozioni: sarebbe un sogno lasciare un segno in A con questa maglia". Concetti chiari e precisi quelli del fantasista del Lecce Filippo Falco, fresco di rinnovo contrattuale, dopo la brillante prova offerta in Coppa Italia contro la Salernitana. Ora è alle porte il debutto in serie A, quattro anni dopo la prima volta: "Giocare in A è il sogno di tutti - dichiara Falco -, ma stavolta sarà speciale: lo farò con la maglia della squadra in cui sono cresciuto e da giocatore più maturo. A Bologna non era pronto per questi palcoscenici, a Benevento ho avuto problemi. Obiettivi per questo campionato? Non mi pongo limiti. Voglio crescere gara dopo gara. Spero che non mi tremino le gambe a San Siro, per me è la prima volta al Meazza. Contro squadre come l'Inter sarà difficile trovare spazi: noi dovremmo giocarcela con personalità e sfruttare il minimo spiraglio che avremmo".