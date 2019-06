Fair Play Finanziario: tutte le squadre escluse dalle coppe europee prima del Milan

28/06/2019

Il Milan è stato escluso dalla fase a gironi dell'Europa League 2019-2020 dal Tribunale arbitrale dello sport (Tas) come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del Fair Play Finanzario nei periodi di monitoraggio. Quello rossonero però non è l'unico club blasonato a dovere fare i conti con le sanzioni della Uefa, in una lista in cui spiccano società storiche come Galatasaray, Stella Rossa e Panathinaikos.



Prima del Consent Award tra la società rossonera e la Uefa pubblicato dal Tas, in cui veniva esplicitata l'esclusione dalla prossima Europa League del Milan, altre 16 squadre in precedenza sono state punite con la mancata partecipazione alla competizione europea di riferimento, con motivazioni più disparate: dal non aver onorato i debiti con altre squadre mettendo a rischio l'equilibrio complessivo del sistema, al mancato rispetto degli accordi sottoscritti in regime di settlement agreement.



Squadre come Inter e Roma in passato sono riusciti a rispettare tali accordi rientrando con successo nei regimi previsti dal FPF, a differenza di queste 16 squadre:



Galatasaray

Dnipro

Stella Rossa

Dinamo Mosca

CSKA Mosca

Partizan Belgrado

Ekranas

Cluj

Bursaspor

Inter Baku

Pallohonka

Targu Mures

Panathinaikos

Sion

Irtysh

Karabukspor.



In questo 2019, invece, due squadre sono riuscite ad evitare l'esclusione dall'Europa: il Vardar Skopje e il Levski Sofia. Le due società sono riuscite infatti a rientrare nei parametri imposti nei tempi prestabiliti dalla Uefa.