Fabregas: "Orgoglioso di traguardi Como, fedeli a nostra identità"

"Di solito non pubblico molto, ma credo che questa volta ne valga la pena. Buona Pasqua a tutti voi. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme in questa stagione. La salvezza in Serie A era l'obiettivo fin dall'inizio, e nonostante alti e bassi, siamo rimasti fedeli alla nostra identità, al nostro messaggio e al nostro stile di gioco, anche quando in tanti dubitavano di noi". Così, in un post su Instagram rivolto ai tifosi del Como, il tecnico della squadra lariana Cesc Fabregas. "Quello che mi rende più orgoglioso non è solo cosa abbiamo raggiunto, ma COME lo stiamo facendo, sempre fedeli ai nostri principi, alle nostre idee e al nostro modo di giocare. È questo che definisce davvero questa squadra. Voglio dire quanto sono orgoglioso di ogni singolo giocatore, del direttore, del presidente e del supporto dei nostri proprietari. Senza la loro fiducia e il loro impegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile", aggiunge il mister catalano.