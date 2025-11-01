Fabregas: "Il Como poteva vincere, ma al Maradona fatti passi avanti"

"Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere, ma comunque abbiamo fatto un altro step in avanti contro un Napoli molto forte, che mi piace molto". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo lo 0-0 al Maradona. "Guardo tante partite del Napoli - ha detto Fabregas - e non ho visto nessuna squadra pressarla come fatto oggi da noi, abbiamo in campo tanti giocatori di 20 anni e questo deve essere rimarcato. Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi, ma Jesus Rodriguez non ha fatto neanche un anno da professionista e gioca bene con noi, non ci sono molte squadre che lo fanno è questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada e dobbiamo continuare così".