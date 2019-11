Fa sesso nel bagno della discoteca: il video diventa virale e la Reggiana lo sospende

incredibile, ma vero

Sospeso per un video hot che circola in rete: la Reggiana è corsa ai ripari e ha fermato per una settimana Matteo Voltolini. Il secondo portiere della squadra, a suo malgrado, è stato ripreso di nascosto mentre aveva un rapporto sessuale con una ragazza nel bagno di una discoteca della zona e il video di 15 secondi in pochi giorni è diventato virale su whatsapp. I due hanno già sporto denuncia contro ignoti per violazione della privacy.

Una scelta, quella della Reggiana, per consentire al giocatore un po' di tranquillità dandogli il tempo per avviare l'iter giudiziario, ma anche per sensibilizzare gli altri componenti del gruppo.

Voltolini è intervenuto a Radio 24 raccontando la propria versione: "Capisco il club perché è una cosa che fa clamore, io sono sereno e spiegherò tutto. Non sapevo che qualcuno stesse riprendendo anche se ho dei dubbi su qualcuno, si è attivata la polizia perché il video è arrivato in tutta Italia. La ragazza? La frequento da tempo, non penso di aver fatto nulla di male".

IL COMUNICATO DEL CLUB

"La società, in attesa di comprendere l'accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre, comunica la sospensione in via cautelativa dell'attività sportiva del tesserato Matteo Voltolini per una settimana".