Fa Cup, in Everton-Peterborough Ashley Young sfida figlio Tyler

L'ex nazionale inglese Ashley Young potrebbe affrontare il figlio diciottenne Tyler quando l'Everton ospiterà il Peterborough nel terzo turno della FA Cup. Young ha vinto la FA Cup nel 2016 con il Manchester United e ha vinto il campionato in Inghilterra e in Italia, ma dice che la possibilità di condividere il campo con suo figlio sarebbe la più grande di qualsiasi trofeo abbia mai sollevato. Il trentanovenne Ashley Young dice che non ci sarà alcun pericolo di lealtà nella partita di giovedì. Il centrocampista Tyler ha trascorso del tempo all'Arsenal, al Queens Park Rangers e all'MK Dons prima di unirsi al Peterborough di terza divisione l'anno scorso.