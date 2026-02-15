Fa Cup, Arsenal avanti, travolto il Wigan

15 Feb 2026 - 19:51

L'Arsenal travolge 4-0 il Wigan, mentre cinque squadre di Premier League evitano sorprese e raggiungono il quinto turno di FA Cup domenica. Il Wigan, in difficoltà nella terza divisione, è stato travolto dalla capolista della Premier League all'Emirates Stadium ed era sotto 4-0 già all'intervallo. Gli attaccanti Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus sono andati a segno, insieme all'autogol di Jack Hunt. Le squadre di Premier League Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton si sono unite ai Gunners negli ottavi. Il Fulham ha recuperato battendo lo Stoke, squadra di seconda divisione, per 2-1, mentre il Sunderland ha vinto 1-0 in casa dell'Oxford, squadra di seconda divisione. I Wolves hanno ottenuto una vittoria per 1-0 in casa del Grimsby, squadra di quarta divisione, e il Leeds ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere in casa del Birmingham, squadra di seconda divisione. Sabato, il Mansfield, squadra di terza divisione, ha eliminato il Burnley, squadra di Premier League. 

