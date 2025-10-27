Evra cuore bianconero: "Che bello tornare a casa. Gobbo assoluto"

Nel giorno dell’esonero di Tudor, a 9 anni dal suo addio alla Juve, Patrice Evra è tornato allo Stadium, dove in due anni e mezzo con la maglia bianconera ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana, oltre a disputare la finale di Champions League nel 2015 contro il Barcellona. Giacca e cravatta, occhiali da sole vistosi, l’ex terzino francese ha postato sui propri canali social un selfie che lo ritrae all'interno del tempio juventino e ha accompagnato la foto con una vera e propria dichiarazione d’amore per i colori bianconeri: "Che bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai. Gobbo assoluto".