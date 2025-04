Evra cambia vita e sbarca nell'MMA: "Voglio sfidare Suarez"

Patrice Evra è pronto a cambiare vita. L'ex giocatore della Juventus ha lasciato da qualche anno il calcio, ma non lo sport agonistico. L'ex terzino francese ha annunciato il proprio debutto con la Professional Fighters League (organizzazione americana di arti marziali miste) in occasione dell'evento di Parigi del prossimo 23 maggio. "Ultima ora, mi sto ufficialmente allenando per il mio primo incontro - il suo post su X - Sarà la federazione a scegliere il mio avversario. Gli organizzatori mi hanno chiesto chi voglio affrontare. Ho detto: Luis Suarez. Pagherò di tasca mia. Potrebbe anche mordermi".