I Friedkin mettono in vendita l'Everton: solo la Roma al centro del progetto

Il gruppo Friedkin (TFG), proprietario dell'Everton , sta valutando la vendita del club a meno di due anni dall'assunzione del controllo. Secondo quanto riporta la BBC, il gruppo americano, proprietario anche della Roma, ha completato l'acquisizione del club nel 2024 in un'operazione che si ritiene valga oltre 400 milioni di sterline. In una dichiarazione, TFG ha affermato che, dopo aver dato priorità alla stabilità, agli investimenti e all'inaugurazione del nuovo stadio dell'Everton lo scorso anno, è giunto il momento "di considerare il prossimo capitolo. Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, inclusa la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società custode dell'Everton , il club si trovava ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata era quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi meritevoli tifosi. Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l'Everton".