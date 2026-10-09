I Friedkin mettono in vendita l'Everton: solo la Roma al centro del progetto

09 Ott 2026 - 11:53
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Il gruppo Friedkin (TFG), proprietario dell'Everton , sta valutando la vendita del club a meno di due anni dall'assunzione del controllo. Secondo quanto riporta la BBC, il gruppo americano, proprietario anche della Roma, ha completato l'acquisizione del club nel 2024 in un'operazione che si ritiene valga oltre 400 milioni di sterline. In una dichiarazione, TFG ha affermato che, dopo aver dato priorità alla stabilità, agli investimenti e all'inaugurazione del nuovo stadio dell'Everton lo scorso anno, è giunto il momento "di considerare il prossimo capitolo. Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, inclusa la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società custode dell'Everton , il club si trovava ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata era quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi meritevoli tifosi. Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l'Everton".

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La TFG, guidata dal presidente Dan Friedkin, aveva delineato una visione per un futuro "sostenibile e di successo" per il club al momento dell'acquisizione, ma la sua leadership è finita sotto esame durante la finestra di mercato estiva. A settembre, David Moyes ha dichiarato di non aver mai incontrato né parlato con Friedkin, che risiede a Houston, da quando è tornato ad assumere l'incarico di allenatore nel gennaio 2025. Friedkin lascia la gestione quotidiana del club al genero Rishi Majithia, che lavora a stretto contatto con l'amministratore delegato Angus Kinnear. I tifosi hanno reagito con rabbia alla notizia che l'Everton aveva accettato un'offerta di 40 milioni di sterline dal Nottingham Forest per uno dei suoi giocatori più preziosi, il centrocampista della nazionale inglese Under-19 Harrison Armstrong. L'Everton alla fine si è ritirato dalla trattativa, ma i tifosi sono rimasti frustrati dalla cessione di Beto alla Fiorentina poco dopo. Con questa mossa, l'Everton si è ritrovato con un solo attaccante di ruolo, il francese ventitreenne Thierno Barry. TFG ha aggiunto che prenderà in considerazione solo "le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo fermamente in grado di gestire al meglio il club per il futuro". "Durante tutto questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato. Sosterremo il club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sul campo e continueremo a impegnarci per fare la differenza nelle comunità in cui il club opera".

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