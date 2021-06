Europei Under 21: Portogallo in finale, Spagna beffata

EUROPEO U21

Furie Rosse arrembanti nella ripresa, ma i lusitani passano all'80' grazie all'autogol di Cuenca sul tiro di Vieira

Nella prima semifinale degli Europei Under 21, la Spagna di De La Fuente domina il secondo tempo, in cui il Portogallo sembrava aver esaurito energie ed idee, ma subisce il colpo del ko a meno di dieci minuti dal termine. Fabio Vieira, nell'unico vero affondo lusitano nella ripresa, provoca con una conclusione l’autogol all'80' di Jorge Cuenca che supera Fernandez con una traiettoria beffarda, regalando l'1-0 e la terza finale ai suoi. Getty Images

Il Portogallo raggiunge per la terza volta nella sua storia la finale dell'Europeo Under 21 grazie ad una prova cinica, testimoniata dall'1-0 alla Spagna. Nel caldo pomeriggio di Maribor, partono meglio le Furie Rosse che, grazie al fraseggio, riescono a mettere in difficoltà i lusitani, più votati al calcio fisico, veloce e verticale. La tensione di una semifinale è palpabile e, sebbene alcuni dei giocatori in campo calchino palcoscenici più importanti (tra cui i milanisti Brahim Diaz e Rafael Leao), la fase di studio si prolunga per più di quanto ci si aspettasse: lo 0-0, infatti, resiste all'intervallo. Nella ripresa, però, scende in campo un'altra Spagna, che colleziona azioni da gol in serie, la più nitida delle quali è il palo colpito dopo meno di un minuto di gioco da parte del capitano Cucurella con una botta dalla distanza. Il Portogallo, meno brillante rispetto alla gara con gli Azzurrini, attende e prova a ripartire. Nonostante la partita molto complicata, i lusitani passano in vantaggio all'80': in una delle poche verticalizzazioni della squadra di Rui George, la difesa Roja si fa sorprendere e la deviazione di Cuenca sul tiro di Vieira, scattato sul filo del fuorigioco, beffa Fernandez: autorete. L'assalto finale non mette in difficoltà la difesa del Portogallo, che si qualifica per la finale: proverà a vincere l'Europeo Under 21, mai messo in bacheca.