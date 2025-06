Europei Under-21: l'Italia fa due su due e vola ai quarti

La Nazionale maggiore fatica, ma l'Italia Under-21 continua a mostrare solidità: Casadei firma l'1-0 sulla Slovacchia, che vale i quarti negli Europei. Al Tehelné Pole, casa dello Slovan Bratislava, gli azzurrini rischiano sul colpo di testa di Obert e passano dopo sette minuti. La difesa slovacca ferma Gnonto, ma la palla arriva a Casadei che fa una mossa da grande centravanti: si porta avanti il pallone e beffa Belko con un gran rasoterra di punta. Così com'era successo nella prima gara, gli azzurri la sbloccano e poi possono controllare tutti i ritmi della sfida, con Baldanzi che sfiora il bis. Pressa alto la Slovacchia, con un ottimo Suslov, ma non va oltre una chance per Mario Sauer. Nella ripresa i padroni di casa alzano ulteriormente il baricentro, ma faticano a rendersi pericoloso. L'Italia cambia il suo attacco, inserendo Koleosho e Ambrosino, e sfiora il bis con Pirola: alta la sua conclusione. Gli azzurrini sono in totale controllo, ma la Slovacchia spinge e va vicinissima al pari nel finale: Desplanches è decisivo al 90'. Arriva comunque la seconda vittoria per l'Italia, che si qualifica ai quarti e si giocherà il primo posto con la Spagna: entrambe le squadre sono a punteggio pieno.