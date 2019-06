Europei Under 21: disastro Croazia, la Romania vince 4-1

18/06/2019

ROMANIA-CROAZIA 4-1

La Croazia era attesa come una delle mine vaganti dell'Europeo, ma le sue certezze sono state mandate in frantumi da una Romania che l'ha dominata senza nemmeno troppa fatica. Buona parte della responsabilità del 4-1 di Serravalle (San Marino) è infatti dei tantissimi sbagli confezionati dai ragazzi del ct Nenad Gracan, soprattutto nel reparto arretrato. La partita inizia con una girandola di emozioni e di errori, soprattutto da parte della retroguardia croata. Al 4' la Romania parte in contropiede, Puscas tira e il pallone passa sotto le gambe di Posavec che con qualche difficoltà lo recupera. All'11' il Var assegna un rigore alla Romania dopo un controllo di braccio di Benkovic in area, Puscas dal dischetto non incrocia la conclusione e spiazza Posavec. Lo stesso ex portiere del Palermo ne combina un'altra al 14' ed esce in maniera spericolata su un cross a centro area: interviene di testa Puscas, i due centrali Benkovic e Katic (immobili in marcatura) riescono a respingere in qualche modo sulla linea, ma nessuno controlla Hagi che arriva a rimorchio e segna. Romania sul 2-0 dopo un quarto d'ora, ma già al 18' la Croazia dimezza il divario: la colpa è di Hagi, che perde un brutto pallone sulla trequarti. Vlasic lo sfrutta con un diagonale rasoterra, su cui è Radu a non essere per nulla perfetto. Dopo aver subito il gol, il genoano si riscatta con un bell'intervento sullo stesso Vlasic. L'attesissimo Halilovic si accende solo al 41', ma la sua punizione non inquadra la porta. La Romania potrebbe anche triplicare prima dell'intervallo, ma Cicaldau e Man non sono precisi. Lo è invece troppo Hagi, che al 54' centra la traversa su calcio di punizione. Al 66', quindi, Posavec rimette un innocuo pallone sui piedi di Sosa, che riesce nell'impresa di farselo scippare da Baluta: a quest'ultimo non rimane che entrare in area e battere il portiere sul primo palo. Il gol del 3-1 non accontenta ancora la Romania, che trova il poker a tempo scaduto con Petre: il suo gol, segnato al 93' sul filo del fuorigioco, viene convalidato dal Var. Completando il pomeriggio da incubo della Croazia.