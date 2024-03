Europei Under 17: Camarda manda gli azzurrini alla fase finale a Cipro

© ipp

L'Italia Under 17 raggiunge la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria, in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Protagonista tra gli azzurrini è ancora il talento del Milan Francesco Camarda, che realizza il rigore del 2-2 nella sfida contro la Finlandia e consente alla squadra di strappare il pass per la rassegna continentale da prima del girone. Per Camarda un altro gol dopo la doppietta al Belgio.