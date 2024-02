Europa League, Totti teme il Brighton: "Avversario ostico, De Zerbi ci conosce bene"

IL COMMENTO

L'ex capitano giallorosso ha commentato l'esito dell'urna di Nyon che vedrà la squadra capitolina affrontare gli inglesi agli ottavi di finale

La strada della Roma verso la seconda finale consecutiva di Europa League passa da Brighton. L'urna di Nyon ha regalato ai giallorossi la squadra allenata da Roberto De Zerbi che il 7 marzo raggiungerà la Capitale per gli ottavi di finale prima del ritorno in programma una settimana dopo in Inghilterra. Un avversario da prendere con le pinze per Francesco Totti che, fra una sfida del World Legend Paddle Tour e l'altra, ha commentato l'incrocio europeo. "Il Brighton sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c'è un 50% di possibilità di passare come di esser eliminati"

Indipendentemente da quello che sarà l'esito della doppia sfida, Totti appare molto soddisfatto del lavoro compiuto sinora dall'ex compagno Daniele De Rossi a cui è ancora molto legato e con cui spesso si sfida sui campi di paddle. Un appuntamento che l'allenatore giallorosso ha dovuto metter un attimo da parte, ma che non ha frenato l'ex numero 10 della Roma. "Penso che Daniele sia entrato bene e sia riuscito subito a sostituire al meglio Josè Mourinho. Roma è una piazza particolare da allenare, tuttavia credo che lui stia facendo molto bene - ha sottolineato l'ex capitano ai microfoni di Sportmediaset -. In questo momento deve pensare alla Roma che al paddle ci penso io. Ho appena finito di giocare qui al World Legend Tour, una competizione molto importante che ci consente di rivedere tanti vecchi compagni, ma soprattutto di tenerci in allenamento così da farci ricordare come eravamo prima".