Europa League: ok Dybala, sarà titolare in Roma-Porto

Claudio Ranieri lo aveva già detto dopo la vittoria contro il Parma, oggi c'è stata la riprova. Paulo Dybala sta bene e giocherà con il Porto. L'argentino è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata nella gara d'andata in Europa League e giovedì sarà regolarmente in campo. Sta tornando ad aumentare i carichi di lavoro anche Rensch, fermatosi per un problema muscolare. Sull'olandese, però, Ranieri deciderà solo domani durante la rifinitura a Trigoria.