Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna

La Uefa ha designato gli arbitri per le gare valide per la 4/a giornata di Europa League, in programma giovedì 6 novembre. Per Bologna- Brann in programma alle 21 designato il tedesco Daniel Schlager, assistenti i connazionali Gunsch e Achmuller, Petersen quarto ufficiale di gara, al Var Dankert e lo svizzero San. Per Rangers Glasgow-Roma, sempre alle 21, designato l'arbitro danese Morten Krogh, assistenti i connazionali Rasmussen e Bramsen, quarto ufficiale di gara Kristoffersen, al Var il belga Bram Van Driessche e il francese Willy Delajod.