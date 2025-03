Europa, è la notte della verità per Roma, Lazio e Fiorentina

FIORENTINA-PANATHINAIKOS, MISSIONE RIMONTA PER PALLADINO

Chi invece è chiamato alla rimonta è Palladino: la sua Fiorentina deve ribaltare il 3-2 maturato in Grecia, sul campo del Panathinaikos, per centrare i quarti di Conference. In un momento tutt'altro che facile, con l'1-0 al Lecce a fare da unica vittoria nelle ultime sei partite. La missione è ampiamente alla portata della Viola, prima alternativa a squadre come Chelsea e Betis per la vittoria finale. Ma bisognerà dimostrarlo sul campo con una rimonta: serve almeno un 2-0 per volare ai quarti e sfidare una tra Celje e Lugano.