Euro donne: ex compagna del portiere di Francia e Juve uccisa da mix di farmaci

DALL'AUTOPSIA

Il corpo di Camille Nell è stato trovato il 4 luglio in una casa nel centro di Torino

© Getty Images Si è tolta la vita con un mix di farmaci antidepressivi Camille Nell, 27enne ex fidanzata di Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Francia e della Juventus Women attualmente impegnata agli Europei in corso in Inghilterra. Il corpo di Camille è stato ritrovato il 4 luglio scorso in una casa nel centro di Torino. A confermarlo l'autopsia, che oltre la presenza di farmaci ha riscontrato tracce di acido muriatico. A trovare il cadavere, ai piedi del suo letto, erano stati i carabinieri, avvertiti dal consolato francese cui si era rivolta un'amica di Camille dopo averne raccolto le intenzioni.

Nell'appartamento che condivideva con Pauline Peyraud-Magnin, assente perché impegnata nell'Europeo in Inghilterra, gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Enrico Arnaldi di Balme, non hanno trovato biglietti o lettere in cui Camille Nell spiegasse il gesto.

Vedi anche Calcio Euro donne: trovata morta l'ex compagna del portiere Francia e Juve