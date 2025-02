Euro 2025 femminile, presentata prima maglia ideata per la Nazionale

Adidas e Figc presentano l'Away Kit per la Nazionale femminile, pronta a competere sul palcoscenico di UEFA Women's Euro 2025. Nata per atlete e tifosi, la nuova maglia adidas - la prima ideata esclusivamente per le Azzurre - trae ispirazione dal patrimonio artistico e culturale del Bel Paese. Il concept si ispira ai movimenti del Realismo e del Naturalismo rinascimentali, periodo in cui gli artisti si dedicarono alla rappresentazione realistica del mondo naturale. Diverse tonalità di verde menta creano l'effetto di rami di vite che si intrecciano sul fronte e sul retro della maglia, completata dalla scritta "Italia" sul collo. Il logo adidas, le Three Stripes e la rifinitura sul girocollo aggiungono un tocco di rosso vivace, che rimanda ai colori della bandiera nazionale. Sul petto, lo stemma della Nazionale italiana femminile.