Euro 2020: verso l'allargamento delle rose, no ai vaccini ai calciatori

Via libera all'allargamento delle rose, ma no alle vaccinazioni per i partecipanti. Sono queste le decisioni della Uefa in vista dell'Europeo, che verranno ratificate in occasione del Comitato esecutivo che si riunirà lunedì 19 aprile. Secondo La Repubblica verrà dato l'ok alla convocazione di 25 calciatori (attualmente sono 23), come chiesto a gran voce dal ct Mancini, mentre sarà esclusa la possibilità di vaccinare i protagonisti della competizione, se non su indicazione specifica dei governi nazionali.

Getty Images