Italia, ora Francia e Belgio a novembre: quando tornano in campo gli Azzurri

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, esaurito questo mini-ciclo con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, si prepara agli ultimi due decisivi appuntamenti del girone di Nations League, concentrati in una finestra internazionale di una sola settimana a novembre che vedrà gli azzurri opposti alla Francia e al Belgio.
Il raduno scatterà a Coverciano entro la mezzanotte di domenica 8 novembre per tre giorni di preparazione, prima del trasferimento a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11, dove la squadra utilizzerà il centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile come quartier generale per gli allenamenti. La prima gara è in programma giovedì 12 novembre alle 20.45 allo stadio San Siro contro la Francia guidata da Zidane, un match che permetterà al capoluogo lombardo di agganciare Roma a quota 66 partite ospitate dagli azzurri.
A sole 72 ore di distanza, dopo le sedute di rifinitura e il volo charter verso la capitale belga, l'Italia chiuderà il proprio cammino domenica 15 novembre alle 20.45 a Bruxelles, sul campo dello stadio Re Baldovino contro i padroni di casa. Per questo doppio impegno il ct intende ridurre la rosa a 28-29 convocati (tra cui 4 portieri) rispetto ai 34 della precedente tornata.