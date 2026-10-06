Italia, ora Francia e Belgio a novembre: quando tornano in campo gli Azzurri

Calendario e dettagli del raduno dell'Italia di Mancini per le gare decisive di Nations League contro Francia e Belgio a novembre.

06 Ott 2026 - 08:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Roberto Mancini © italyphotopress

Roberto Mancini © italyphotopress

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, esaurito questo mini-ciclo con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, si prepara agli ultimi due decisivi appuntamenti del girone di Nations League, concentrati in una finestra internazionale di una sola settimana a novembre che vedrà gli azzurri opposti alla Francia e al Belgio.

Il raduno scatterà a Coverciano entro la mezzanotte di domenica 8 novembre per tre giorni di preparazione, prima del trasferimento a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11, dove la squadra utilizzerà il centro sportivo dell'Inter ad Appiano Gentile come quartier generale per gli allenamenti. La prima gara è in programma giovedì 12 novembre alle 20.45 allo stadio San Siro contro la Francia guidata da Zidane, un match che permetterà al capoluogo lombardo di agganciare Roma a quota 66 partite ospitate dagli azzurri.

A sole 72 ore di distanza, dopo le sedute di rifinitura e il volo charter verso la capitale belga, l'Italia chiuderà il proprio cammino domenica 15 novembre alle 20.45 a Bruxelles, sul campo dello stadio Re Baldovino contro i padroni di casa. Per questo doppio impegno il ct intende ridurre la rosa a 28-29 convocati (tra cui 4 portieri) rispetto ai 34 della precedente tornata.

Ultimi video

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

01:38
Hutchinson vota Milan

Milan, Hutchinson: "Mi sto divertendo, ho un obiettivo". E svela il suo soprannome

02:22
DICH MONTELLA POST ITALIA X SITO DICH

Montella: "Gara alla pari. Futuro? io voglio rimanere"

02:24
SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

01:04
DICH SCAMACCA POST TURCHIA X SITO DICH

Scamacca: "Non ho esultato perché pensavo di fare 2 gol"

01:19
DICH CALAFIORI POST TURCHIA X SITO DICH

Calfiori: "Il gol merito di questo pubblico. Dedicato a loro"

01:05
DICH MANCINI POST TURCHIA X SITO DICH

Mancini: "Ho sempre pensato di fare 7 punti"

00:51
DICH DANIEL MALDINI POST TURCHIA X SITO DICH

Maldini: "Abbiamo lavorato per arrivare secondi"

00:54
DICH ROMANO POST TURCHIA X SITO DICH

Romano: "Abbiamo reagito bene, la Nazionale me la son goduta"

01:29
SRV RULLO INTER LAUTARO A CACCIA DI RECORD 5/10 SRV

Inter, Lautaro a caccia di un doppio record

01:49
SRV RULLO JUVE LA RIPARTENZA (CON KOOPMEINERS) 5/10 SRV

Juve, Spalletti riparte: Koopmeiners uomo in più?

01:40
SRV RULLO FIGC-MALAGO MARTEDI ORA DELLA VERITA 05/10 SRV

Figc, domani si decide. Lo scenario su Malagò

02:09
I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

I 4 "rigenerati" dalla sosta nazionali

02:38
Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

Mancini, ecco perché quella con la Turchia è la sfida della verità

01:07
Italia, quale formazione contro la Turchia

Italia, quale formazione contro la Turchia

01:37
Figc, domani il voto

Figc, domani il voto

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

DICH GILA MILAN PER SITO 3/10

Gila: "Andare al Milan è diverso che andare all'Inter…"

Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Kerim Alajbegovic
10:00
Juve, su Alajbegovic arrivano buone notizie dal ritiro della Bosnia
Scott McTominay
09:25
Napoli, rinviati gli esami per l'idoneità sportiva di McTominay
Italia
08:21
Italia testa di serie a Euro 2028 ma retrocessione in Nations ancora possibile
Roberto Mancini
08:19
Italia, ora Francia e Belgio a novembre: quando tornano in campo gli Azzurri
23:15
Italia, Scamacca: "Era importantissimo vincere"