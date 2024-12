Esport, la FIFAe World Cup 2024 al via il 9 dicembre in Arabia Saudita

Konami ha annunciato che il torneo FIFAe World Cup 2024 prenderà il via il 9 dicembre. La competizione ufficiale eSports ospitata dalla FIFA si svolgerà nella SFE Arena (Riyadh, Arabia Saudita), la più grande arena eSports al mondo, con pubblico dal vivo e dirette streaming. Il torneo si disputerà su Console (PS4 e PS5) e Mobile. Gli atleti in gara rappresenteranno i propri Paesi dopo aver dominato le impegnative qualificazioni in-game, che hanno visto la partecipazione di oltre 14 milioni di utenti. Nella divisione console, 54 giocatori provenienti da 18 Paesi si sfideranno in intense partite 2v2, in cui tattica e lavoro di squadra saranno messi a dura prova. Nella divisione mobile, 16 giocatori provenienti da 16 Paesi si sfideranno in scontri 1v1, dimostrando quanto anche il piccolo schermo possa ospitare sfide emozionanti. Il montepremi totale sarà di $100.000. Il primo premio sarà di $20.000 e il vincitore riceverà, inoltre, l’ambito trofeo di campione del mondo.

Konami celebrerà la FIFAe World Cup 2024 con una campagna eFootball, portando in-game lo spirito del torneo. Sintonizzandosi sullo streaming ufficiale della FIFAe World Cup 2024, dal 9 al 12 dicembre, gli utenti potranno usufruire di bonus giornalieri e sbloccare fino a un massimo di 4.000 punti eFootball e 400.000GP. Si tratterà di una vera e propria sfida ai vertici, con i giocatori più talentuosi che si sono affrontati nei turni di qualificazione in-game durante le selezioni nazionali. Con un gremito pubblico pronto ad incitare gli atleti dal vivo e un live stream che porterà l'azione a milioni di appassionati in tutto il mondo, questo torneo promette di unire i fan di eFootball in una celebrazione all’insegna del divertimento, della sportività e della competizione.