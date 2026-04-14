Addio a Jean-Pierre Escalettes, presidente della Federcalcio francese a Germania 2006

La Federazione calcistica francese (FFF) ha annunciato martedì 14 aprile la scomparsa di Jean-Pierre Escalettes, ex presidente dell'organizzazione dal 2005 al 2010, deceduto all'età di 90 anni. "Figura profondamente rispettata e amata nel calcio francese, Jean-Pierre Escalettes ha dedicato tutta la sua vita al nostro sport, che ha servito con passione, umanità e lealtà, dai suoi esordi come giocatore, allenatore e dirigente di club fino ai più alti livelli della federazione", si legge nel comunicato. Tra i momenti chiave vissuti da Escalettes la sconfitta in finale ai Mondiali del 2006 contro l'Italia, l'assegnazione degli Europei del 2016 alla Francia nel 2010 e la disfatta al Mondiale 2010, con l'eliminazione dei Bleus nella fase a gironi che lo costrinse a dimettersi il 28 giugno. La Federazione "rende omaggio con profonda gratitudine alla sua memoria ed estende le sue più sincere condoglianze alla famiglia".